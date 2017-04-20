В Киеве выпустят месячные проездные с символикой Евровидения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35301 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100741 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152934 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115028 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115693 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112073 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106968 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103481 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152708 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве выпустят месячные проездные с символикой Евровидения

В Киеве выпустят месячные проездные с символикой Евровидения

Киев  •  УНН

 • 12526 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В мае месячный проездной на столичный общественный транспорт традиционно изменит дизайн, который будет посвящен песенному конкурсу "Евровидение-2017", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс".

"В следующем месяце в Киеве состоится особое событие, которого мы уже давно ждем - Евровидение-2017. Поэтому КП "Киевпастранс" решило подготовить к этому конкурсу даже месячные проездные билеты. Это напомнит нашим пассажирам о песенном празднике, который начнется в Киеве уже в начале мая", - сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Отмечается, что на проездных будет изображен официальный символ Евровидения - ожерелье, и логотип песенного конкурса. Дизайн макета было согласовано с НТКУ.

Также был обновлен дизайн разовых билетов для проезда в общественном транспорте с целью повышения степени защиты. Кроме изменения цветовой гаммы, на билетах есть информация на английском языке для удобства иностранцев.

Как сообщал УНН, что на финал "Евровидения-2017", который состоится 13 мая, распродано все билеты.

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