В Киеве выпустят месячные проездные с символикой Евровидения

"В следующем месяце в Киеве состоится особое событие, которого мы уже давно ждем - Евровидение-2017. Поэтому КП "Киевпастранс" решило подготовить к этому конкурсу даже месячные проездные билеты. Это напомнит нашим пассажирам о песенном празднике, который начнется в Киеве уже в начале мая", - сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Отмечается, что на проездных будет изображен официальный символ Евровидения - ожерелье, и логотип песенного конкурса. Дизайн макета было согласовано с НТКУ.

Также был обновлен дизайн разовых билетов для проезда в общественном транспорте с целью повышения степени защиты. Кроме изменения цветовой гаммы, на билетах есть информация на английском языке для удобства иностранцев.

Как сообщал УНН, что на финал "Евровидения-2017", который состоится 13 мая, распродано все билеты.