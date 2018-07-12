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У Києві викрито схему "вигідного" надання в оренду комунальної власності

У Києві викрито схему "вигідного" надання в оренду комунальної власності

Київ • УНН

 • 9451 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Оперативниками управління захисту економіки в місті Києві викрита корупційна схема надання в оренду приміщень комунальної власності. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

"За сприяння посадових осіб комерційні структури отримували у користування приміщення за значно нижчими цінами ніж ті, які передбачені укладеними у встановленому законом порядку договорами. Відповідно висновку судово-економічної експертизи сума завданих збитків становить 6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 11 липня директору комунального підприємства, в оперативному віданні якого знаходилися нежитлові приміщення надані в оренду, правоохоронці повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Крім того, наприкінці січня 2018 року обвинувальні акти відносно ще трьох фігурантів були скеровані до суду. Даним учасникам були обрані запобіжні заходи: одному – тримання під вартою із можливістю внесення застави, сума якої ним була сплачена, іншим двом – домашній арешт.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення керівника КП від займаної посади.

Як повідомялв УНН, за півроку до бюджету надійшло майже 720 млн грн від оренди держмайна.

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