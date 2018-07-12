В Киеве разоблачена схема "выгодного" предоставления в аренду коммунальной собственности

"При содействии должностных лиц коммерческие структуры получали в пользование помещения по более низким ценам, чем те, которые предусмотрены заключенным в установленном законом порядке договорами. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы сумма причиненного ущерба составляет 6 млн грн", - говорится в сообщении.



Как отмечается, 11 июля директору коммунального предприятия, в оперативном ведении которого находились нежилые помещения предоставлены в аренду, правоохранители сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в конце января 2018 года обвинительные акты в отношении еще трех фигурантов были направлены в суд. Данным участникам были избраны меры пресечения: одному - содержание под стражей с возможностью внесения залога, сумма которого им была уплачена, другим двум - домашний арест.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении руководителя КП от занимаемой должности.



Как повидомялв УНН, за полгода в бюджет поступило почти 720 млн грн от аренды госимущества.