У Києві викрито банду наркоторговців із арсеналом зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Київською прокуратурою спільно з поліцією викрито групу наркоторговців, які налагодили збут особливо небезпечних наркотичних та психотропних засобів на території столиці та її околицях, а також виявлено арсенал зброї. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Під час санкціонованих судом обшуків помешкань фігурантів провадження, а також гаражних приміщень, правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби метадон та кокаїн у великих розмірах, близько 100 грам психотропної речовини — амфетамін, електронні ваги, пакети для фасування, банківські картки та грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у зловмисників було виявлено арсенал зброї: 6 бойових пістолетів, серед яких “Вальтер” та “Rusher” з глушниками, помпову рушницю, малокаліберну рушницю “Сайга”, пістолет кулемет, близько 1600 патронів різного калібру та гранату РГД-5 з запалом.
Наразі трьох зловмисників віком від 37 до 48 років затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 263 незаконне зберігання зброї) та ст. 307 (незаконне зберігання наркотичних речовин) КПК України.
На даний час до суду скеровано клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вилучені наркотичні та психотропні речовини, а також зброю та набої до неї скеровано для проведення відповідних експертиз.