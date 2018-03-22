В Киеве разоблачена банда наркоторговцев с арсеналом оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Киевской прокуратурой совместно с полицией разоблачена группа наркоторговцев, которые наладили сбыт особо опасных наркотических и психотропных средств на территории столицы и ее окрестностях, а также обнаружен арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Во время санкционированных судом обысков помещений фигурантов производства, а также гаражных помещений, правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства метадон и кокаин в больших размерах, около 100 грамм психотропного вещества — амфетамин, электронные весы, пакеты для фасовки, банковские карты и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности”, — говорится в сообщении.
Кроме того, у злоумышленников был обнаружен арсенал оружия: 6 боевых пистолетов, среди которых “Вальтер” и “Rusher” с глушителями, помповое ружье, малокалиберное ружье “Сайга”, пистолет-пулемёт, около 1600 патронов различного калибра и граната РГД-5 с запалом .
Сейчас трое злоумышленников в возрасте от 37 до 48 лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 263 незаконное хранение оружия) и ст. 307 (незаконное хранение наркотических веществ) УПК Украины.
В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Изъятые наркотические и психотропные вещества, а также оружие и боеприпасы направлены для проведения соответствующих экспертиз.