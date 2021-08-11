У Києві викрили підпільні криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності

ukru
Ексклюзив
10:51 • 8740 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 21757 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 112246 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 154430 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 225057 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 177655 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 172690 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187842 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154792 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160180 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 93269 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 87640 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 83499 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 107094 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 76896 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 225045 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 184862 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 280554 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 276084 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 403193 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 80162 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 86739 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 83111 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 107446 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 117004 перегляди
Актуальне
У Києві викрили підпільні криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності

У Києві викрили підпільні криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 25879 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу підпільних обмінників криптовалюти в Києві, через які щомісяця виводили до 30 млн грн, а частина з них йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України. Про це УНН стало відомо з інформації СБУ.

Цитата

"Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку. Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney тощо", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України, оскільки саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.

Мережа функціонує від початку 2021 року, та"обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця, а за "послуги" отримували 5-10% від суми переказу.

СБУ провела 5 обшуків у "офісах" в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці, та вилучила комп’ютери, мобільні термінали, готівки в іноземній валюті на мільйон гривень, печатки й документи.

Додамо

Святкування Дня Незалежності України відбудеться 24 серпня.

В день святкування 30-ї річниці незалежності України вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше 5 тисяч особового складу, та 400 одиниць озброєння та техніки.

Як заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, правопорядок під час заходів на честь Дня незалежності України забезпечуватимуть понад 2 тис. нарядів поліції у всій країні.

Також у столиці 18, 20 та 22 серпня проведуть репетиції параду військ до Дня Незалежності, через що перекриватимуть велику кількість вулиць. Рух транспорту традиційно обмежать і 24 серпня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами