У Києві викрили підпільні криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу підпільних обмінників криптовалюти в Києві, через які щомісяця виводили до 30 млн грн, а частина з них йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України. Про це УНН стало відомо з інформації СБУ.
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"Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку. Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney тощо", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України, оскільки саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.
Мережа функціонує від початку 2021 року, та"обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця, а за "послуги" отримували 5-10% від суми переказу.
СБУ провела 5 обшуків у "офісах" в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці, та вилучила комп’ютери, мобільні термінали, готівки в іноземній валюті на мільйон гривень, печатки й документи.
Додамо
Святкування Дня Незалежності України відбудеться 24 серпня.
В день святкування 30-ї річниці незалежності України вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше 5 тисяч особового складу, та 400 одиниць озброєння та техніки.
Як заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, правопорядок під час заходів на честь Дня незалежності України забезпечуватимуть понад 2 тис. нарядів поліції у всій країні.
Також у столиці 18, 20 та 22 серпня проведуть репетиції параду військ до Дня Незалежності, через що перекриватимуть велику кількість вулиць. Рух транспорту традиційно обмежать і 24 серпня.