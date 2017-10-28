У Києві відзначили 73-ю річницю визволення України

Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих під час річниці вигнання нацистів з країни хвилиною мовчання.

Під час церемонії він разом з героями АТО та ветеранами Другої Світової Війни поклали квіти до могили невідомого солдата.

Сьогодні, 28 жовтня відзначається 73-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників, присвячена остаточному вигнанню військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.