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У Києві відзначили 73-ю річницю визволення України

У Києві відзначили 73-ю річницю визволення України

Київ • УНН

 • 11993 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві на площі Слави відбулась церемонія вшанування пам’яті загиблих у зв’язку з 73-ю річницею вигнання нацистів з України. Участь у події прийняв Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих під час річниці вигнання нацистів з країни хвилиною мовчання.

Під час церемонії він разом з героями АТО та ветеранами Другої Світової Війни поклали квіти до могили невідомого солдата.

Сьогодні, 28 жовтня відзначається 73-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників, присвячена остаточному вигнанню військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

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