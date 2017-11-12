У Києві відкриється виставка присвячена сторіччю Української революції 1917-1921рр.

"Інсталяція в простій та цікавій формі розповідатиме про події Української революції 1917 - 1921 рр. Експозиція з 20 банерів відкриється 15 листопада о 12:00 в центрі столиці - біля фасаду ПАТ “Укрпошта”. Виставка розповість про десять історій провідників революційного руху та детально висвітлить різні аспекти творення Української державності 1917 - 1921 рр.", - йдеться в повідомленні.

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“Завдання виставки - нагадати українцям про події Української революції столітньої давнини, пояснити, що це не “громадянська війна”, як стверджувала радянська пропаганда, не тільки “стихія і розруха”, але передусім відродження української державності, формування української нації, ренесанс української культури та духовності. У виставці ми розповідаємо про українське державотворення, всі його етапи, формування Збройних сил, українську дипломатію, науку, освіту, культуру, церковний рух, становище національних меншин, революційне повсякдення й багато іншого. Нам надзвичайно важливо розповісти про це не лише українцям, але й світові, аби заперечити одну з ключових тез російської пропаганди, що Україна не є геополітичним непорозумінням, яке з'явилося на мапі світу після розвалу Радянського Союзу, а має давню історію державотворення, відновила державну незалежність 1991 року завдяки героїчній боротьбі багатьох поколінь українців”, - розповідає Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, в рамках заходів до Дня захисника України, другий рік поспіль у Вінниці 14 жовтня проходить всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції "Вінниця – столиця УНР".