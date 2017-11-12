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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 13018 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 45451 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 65803 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73139 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75072 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61638 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 99234 просмотра

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В Киеве откроется выставка посвящена столетию Украинской революции 1917-1921гг.

В Киеве откроется выставка посвящена столетию Украинской революции 1917-1921гг.

Киев  •  УНН

 • 25072 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В среду, 15 ноября, в центре Киева начнет свою работу выставка "100 лет борьбы: Украинская революция 1917-1921", сообщает УНН со ссылкой на сайт Института национальной памяти.

"Инсталляция в простой и интересной форме будет рассказывать о событиях Украинской революции 1917 - 1921 гг. Экспозиция из 20 баннеров откроется 15 ноября в 12:00 в центре столицы - у фасада ПАО" Укрпочта ". Выставка расскажет десять историй об проводниках революционного движения и подробно осветит различные аспекты создания украинской государственности 1917 - 1921 рр. ", - говорится в сообщении.

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"Задача выставки - напомнить украинцам о событиях Украинской революции столетней давности, объяснить, что это не "гражданская война", как утверждала советская пропаганда, не только "стихия и разруха", но прежде всего возрождение украинской государственности, формирования украинской нации, ренессанс украинской культуры и духовности. В выставке мы рассказываем об украинском государства, все его этапы, формирования Вооруженных сил, украинскую дипломатию, науку, образование, культуру, церковное движение, положение национальных меньшинств, революционное повседневности и многое другое. Нам очень важно рассказать об этом не только Украинской, но и миру, чтобы возразить одну из ключевых тезисов российской пропаганды, что Украина не является геополитическим недоразумением, которое появилось на карте мира после развала Советского Союза, а имеет давнюю историю государства, возобновила государственную независимость в 1991 году благодаря героической борьбе многих поколений украинцев ", - рассказывает Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Напомним, в рамках мероприятий ко Дню защитника Украины, второй год подряд в Винницы 14 октября проходит всеукраинский фестиваль военно-исторической реконструкции "Винница - столица УНР" .

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