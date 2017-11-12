В Киеве откроется выставка посвящена столетию Украинской революции 1917-1921гг.

"Инсталляция в простой и интересной форме будет рассказывать о событиях Украинской революции 1917 - 1921 гг. Экспозиция из 20 баннеров откроется 15 ноября в 12:00 в центре столицы - у фасада ПАО" Укрпочта ". Выставка расскажет десять историй об проводниках революционного движения и подробно осветит различные аспекты создания украинской государственности 1917 - 1921 рр. ", - говорится в сообщении.

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"Задача выставки - напомнить украинцам о событиях Украинской революции столетней давности, объяснить, что это не "гражданская война", как утверждала советская пропаганда, не только "стихия и разруха", но прежде всего возрождение украинской государственности, формирования украинской нации, ренессанс украинской культуры и духовности. В выставке мы рассказываем об украинском государства, все его этапы, формирования Вооруженных сил, украинскую дипломатию, науку, образование, культуру, церковное движение, положение национальных меньшинств, революционное повседневности и многое другое. Нам очень важно рассказать об этом не только Украинской, но и миру, чтобы возразить одну из ключевых тезисов российской пропаганды, что Украина не является геополитическим недоразумением, которое появилось на карте мира после развала Советского Союза, а имеет давнюю историю государства, возобновила государственную независимость в 1991 году благодаря героической борьбе многих поколений украинцев ", - рассказывает Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Напомним, в рамках мероприятий ко Дню защитника Украины, второй год подряд в Винницы 14 октября проходит всеукраинский фестиваль военно-исторической реконструкции "Винница - столица УНР" .