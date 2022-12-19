У Києві відкриваються станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності»
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У столиці завтра планують відкрити дві станції метро – «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», передає УНН з посиланням на міського голову Віталія Кличка.
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«Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену - «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» - і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення росії», - повідомив Кличко у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо
16 грудня через масовану ракетну атаку росіян роботу столичної підземки було повністю зупинено.