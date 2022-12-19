В Киеве открываются станции метро «Хрещатик» и «Майдан Незалежности»

Цитата



«Завтра откроем две станции столичного метрополитена – «Майдан Независимости» и «Хрещатик» – и переход между ними. Эти станции были закрыты с начала широкомасштабного вторжения России», - сообщил Кличко в своем Телеграмм-канале.

Напомним

16 декабря из-за массированной ракетной атаки россиян работа столичной подземки была полностью остановлена.