У Києві відкрили 10 пунктів прийому ялинок для утилізації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У столиці відкрити 10 пунктів прийому новорічних ялинок для утилізації. Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду" у Facebook, передає УНН.
Так, пункти прийому відкрили на вул.Тростянецькій, 58А, проспекті Визволителів, 6, вул.Електротехнічній, 26, Московському проспекті, 26А, вул.Дмитрівській, 16, Залізничному шосе, 61, вул.Герцена, 6, проспекті Голосіївському, 87, вул.Новопольовій, 95, вул.Бетховена, 8.
Як повідомляв УНН, найбільшу у Європі галявину саморобних ялинок презентували у Києві.