В Киеве открыли 10 пунктов приема елок для утилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В столице открыли 10 пунктов приема новогодних елок для утилизации. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя" в Facebook, передает УНН.
Так, пункты приема открыли на ул.Тростянецкая, 58А, проспекте Освободителей, 6, ул. Электротехническая, 26 Московском проспекте, 26А, ул. Дмитриевской, 16 Железнодорожном шоссе, 61, ул. Герцена, 6, проспекте Голосеевском, 87, ул. Новопольовий, 95, ул. Бетховена, 8.
Как сообщал УНН, крупнейшую в Европе поляну самодельных елок презентовали в Киеве.