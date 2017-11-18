У Києві відбулася ДТП за участю трьох автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Києві на проспекті Володимира Маяковського поломка автомобіля "Москвич" спровокувала зіткнення ще двох легкових автівок, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Києві на Троєщині зараз, пр-кт Володимира Маяковського, 85. Лівий ряд, мокра дорога, у автомобіля Москвич на ходу відлітає колесо. Через кілька секунд у їде за ним автомобіль Chevrolet Lacetti, який пригальмував щоб об’їхати перешкоду, врізається дівчина-водій на автомобілі Audi литовської реєстрації”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ще однією причиною ДТП стала мокра дорога.
Як повідомляв УНН, у Харкові сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, є загиблий.