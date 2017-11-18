В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей

“ДТП в Киеве на Троещине сейчас, пр-кт Владимира Маяковского, 85. Левый ряд, мокрая дорога, у автомобиля Москвич на ходу отлетает колесо. Спустя несколько секунд едущий за ним автомобиль Chevrolet Lacetti, притормозивший чтоб объехать препятствие, врезается девушка-водитель на автомобиле Audi литовской регистрации”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что еще одной причиной ДТП стала мокрая дорога.

Как сообщал УНН, в Харькове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса , есть погибший.