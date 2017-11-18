В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киеве на проспекте Владимира Маяковского поломка автомобиля “Москвич” спровоцировала столкновение еще двух легковых автомобилей, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Киеве на Троещине сейчас, пр-кт Владимира Маяковского, 85. Левый ряд, мокрая дорога, у автомобиля Москвич на ходу отлетает колесо. Спустя несколько секунд едущий за ним автомобиль Chevrolet Lacetti, притормозивший чтоб объехать препятствие, врезается девушка-водитель на автомобиле Audi литовской регистрации”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что еще одной причиной ДТП стала мокрая дорога.
Как сообщал УНН, в Харькове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса , есть погибший.