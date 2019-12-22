У Києві відбудеться новорічний парад: які вулиці слід об'їхати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У неділю, 22 грудня з 13:30 до 16:00 буде заборонено рух транспорту на ділянці столичної вулиці Володимирської. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
“22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській у зв’язку із проведенням Borjomi New Year Parade. Рух буде перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19 вулиці Володимирської”, — йдеться в повідомленні.
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Крім того зазначається, що під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування:
— з 00:00 до 15:00 на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.
— до 23:30 на вул. Володимирській (від перетину із бульваром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївською), уздовж парної сторони бульвару Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).
Як повідомляв УНН, раніше стала відома програма новорічних та різдвяних свят у Києві.