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У Києві відбудеться Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами

У Києві відбудеться Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами

Київ • УНН

 • 8133 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У столиці 22 – 23 листопада відбудеться Національний Форум на якому розглядатимуть проблеми та перспективи формування стратегії поводження з небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на прес – службу Всеукраїнської екологічної ліги.

“В Україні токсичні відходи, які не були утилізовані, щороку забруднюють довкілля. Почастішали випадки скидання відпрацьованих люмінесцентних ламп у навколишнє середовище, зокрема, такі звалища знайшли поблизу м. Чигирин (Черкаська область), с. Змітнів (Чернігівська область), на території Диканського району Полтавської області, у м. Києві (вул. Колекторна) та інших населених пунктах. Крім цього, нещодавно на території м. Черкаси знайшли склад з небезпечними відходами, які зберігалися просто неба”, — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з такою ситуацією, основними питаннями Національного Форуму будуть:

— проблеми адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу;

— перспективи нової інфраструктури та можливості передових технологій поводження з небезпечними відходами;

— формування нормативно-правової бази у сфері поводження з небезпечними відходами;

— налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва;

— особливості поводження з небезпечними відходами в Україні;

— технології перероблення, очищення та утилізації відходів та ін.

Також зазначається, що у Форумі візьмуть участь: віце-прем’єр-міністр України Кістіон Володимир, Міністр екології та природних ресурсів України Семерак Остап, народний депутат України Недава Олег, голова правління компанії “Si Group Consort. Ltd.” Марчевський Ілля, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Тетяна, керівники міжнародних кампаній, які працюють у сфері поводження з небезпечними відходами.

Окрім того буде презентовано розслідування незаконної діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами підприємств-ліцензіатів.

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів здійснює нині перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами (загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.

Такі ж дані підтверджують екологи. Вони пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.

Такий законопроект вже зареєсровано у Верховній Раді

Сам міністр екології та природних ресурсів О.Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.

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