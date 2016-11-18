В Киеве состоится Национальный форум по обращению с опасными отходами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В столице 22-23 ноября состоится Национальный форум, на котором будут рассматриваться проблемы и перспективы формирования стратегии обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Всеукраинской экологической лиги.
"В Украине токсичные отходы, которые не были утилизированы, ежегодно загрязняют окружающую среду. Участились случаи сброса отработанных люминесцентных ламп в окружающую среду, в частности, такие свалки нашли возле г. Чигирин (Черкасская область), с. Змитнив (Черниговская область), на территории Диканьского района Полтавской области, в г. Киеве (ул. Коллекторная) и других населенных пунктах. Кроме этого, недавно на территории г. Черкассы нашли склад с опасными отходами, которые хранились под открытым небом", - говорится в сообщении.
В связи с такой ситуацией, основными вопросами Национального форума будут:
- проблемы адаптации украинского законодательства к требованиям Европейского Союза;
- перспективы новой инфраструктуры и возможности передовых технологий обращения с опасными отходами;
- формирование нормативно-правовой базы в сфере обращения с опасными отходами;
- налаживание и укрепление международного сотрудничества;
- особенности обращения с опасными отходами в Украине;
- технологии переработки, очистки и утилизации отходов и др.
Также отмечается, что в Форуме примут участие: вице-премьер-министр Украины Кистион Владимир, Министр экологии и природных ресурсов Украины Семерак Остап, народный депутат Украины Недава Олег, глава правления компании "Si Group Consort. Ltd." Марчевский Илья, глава Всеукраинской экологической лиги Тимочко Татьяна, руководители международных кампаний, работающих в сфере обращения с опасными отходами.
Кроме того будут представлены результаты расследования незаконной деятельности в сфере обращения с опасными отходами предприятий-лицензиатов.
Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.
Такие же данные подтверждают экологи. Они объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательство.
Такой законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.
Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.