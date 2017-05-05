У Києві відбудеться мотопарад “Розмаїття свободи”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Завтра, 6 травня, в столиці пройде мотопарад “Різномаїття сподоби”, в якому візьмуть участь представники відомих байкерських клубів України. Про це УНН повідомили у прес-центрі Українського кризового медіа-центру.
Згідно з повідомленням, метою мотопараду “Різномаїття свободи”, який пройде в Києві 6 травня, є продемонструвати учасникам Євробачення-2017 та гостям столиці, що різномаїття та свобода — найвищі цінності для українського народу.
Зазначається, що на заході будуть присутні очільники міста, а також представники культури та спорту: Євген Галич (лідер гурту O. Torvald), Руслана, Василь Вірастюк, Олег Михайлюта (Фагот) та інші“, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що маршрут та програма заходу відбудеться за таким графіком:
12:00 — збір колони на Софіївській площі;
13:00 — виїзд колони містом;
13:15 — зупинка колони на вулиці Хрещатик (навпроти монументу Незалежності), спілкування з пресою;
13:45 — виїзд колони містом;
14:15 — зупинка біля монументу на честь засновників міста Києва (Набережне шосе);
14:30 — 15:00 — проїзд містом до кінцевої зупинки мотопробігу на Контрактовій площі.
Нагадаємо, 30 квітня мотопробіг “Дороги Перемоги — 2017” міжнародного мотоклубу “Нічні вовки” почався в Словаччині з покладання вінків в місцях найбільших битв Червоної армії з фашистами.