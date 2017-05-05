В Киеве состоится мотопарад "Разнообразие свободы"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Завтра, 6 мая, в столице пройдет мотопарад "Разнообразие сподоби", в котором примут участие представители известных байкерских клубов Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра.
Согласно сообщению, целью мотопарад "Разнообразие свободы", который пройдет в Киеве 6 мая, является продемонстрировать участникам Евровидения-2017 и гостям столицы, разнообразие и свободы - высших ценностей для украинского народа.
Отмечается, что на мероприятии будут присутствовать руководители города, а также представители культуры и спорта Евгений Галич (лидер группы O. Torvald), Руслана, Василий Вирастюк, Олег Михайлюта (Фагот) и другие", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что маршрут и программа мероприятия состоится по следующему графику:
12:00 - сбор колонны на Софиевской площади;
13:00 - выезд колонны по городу;
13:15 - остановка колонны на улице Крещатик (напротив монумента Независимости), общение с прессой;
13:45 - выезд колонны по городу;
14:15 - остановка возле монумента в честь основателей Киева (Набережное шоссе)
14:30 - 15:00 - проезд по городу до конечной остановки мотопробега на Контрактовой площади.
Напомним, 30 апреля мотопробег "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки" начался в Словакии с возложения венков в местах крупнейших сражений Красной армии с фашистами.