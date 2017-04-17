У Києві відбудеться фестиваль безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У столиці, 29 квітня цього року, відбудеться Перший Фестиваль безпілотних літальних апаратів, передає УНН з посиланням на подію у Facebook.
“Вперше в Україні відбудеться Фестиваль безпілотних літальних апаратів. Кращі пілоти представлять вашій увазі своє вміння водіння дронів. Фрістайл, фігури вищого пілотажу, виставка... Видовище обіцяє бути незабутнім, не пропустіть свою можливість насолодитися ним. Захід заплановано на 29.04.17 о 10.00, м Київ на стадіон „Старт“, вул. Шолуденко 26-28/4”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вхід на подію вільний, однак для учасників (власників безпілотників) потрібна попередня реєстрація.
Як повідомляв УНН, у березні у Держприкордонслужбі розпочалася практична підготовка екіпажів безпілотників.