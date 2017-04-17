В Киеве пройдет фестиваль беспилотников

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35295 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100734 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152918 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115022 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115688 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112068 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103967 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106967 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103480 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152705 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Киеве пройдет фестиваль беспилотников

В Киеве пройдет фестиваль беспилотников

Киев  •  УНН

 • 14722 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В столице 29 апреля этого года, состоится Первый Фестиваль беспилотных летательных аппаратов, передает УНН со ссылкой на событие в Facebook.

"Впервые в Украине состоится Фестиваль беспилотных летательных аппаратов. Лучшие пилоты представят вашему вниманию свое умение вождения дронов. Фристайл, фигуры высшего пилотажа, выставку ... Зрелище обещает быть незабываемым, не пропустите свою возможность насладиться им. Мероприятие запланировано на 29.04.17 в 10.00, г. Киев на стадион "Старт", ул. Шелуденко 26-28/4 ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вход на мероприятие свободный, однако для участников (собственников беспилотников) требуется предварительная регистрация.

Как сообщал УНН, в марте в Госпогранслужбе началась практическая подготовка экипажей беспилотников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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