В Киеве пройдет фестиваль беспилотников

"Впервые в Украине состоится Фестиваль беспилотных летательных аппаратов. Лучшие пилоты представят вашему вниманию свое умение вождения дронов. Фристайл, фигуры высшего пилотажа, выставку ... Зрелище обещает быть незабываемым, не пропустите свою возможность насладиться им. Мероприятие запланировано на 29.04.17 в 10.00, г. Киев на стадион "Старт", ул. Шелуденко 26-28/4 ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вход на мероприятие свободный, однако для участников (собственников беспилотников) требуется предварительная регистрация.

Как сообщал УНН, в марте в Госпогранслужбе началась практическая подготовка экипажей беспилотников.