У Києві вбили охоронця з Гідропарку (уточнена)
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У столиці вбито охоронця, який працював у структурі на території Гідропарку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1962 року народження виявили по вулиці Микільсько-Слобідській, що у 10-15 хвилинах ходьби від Гідропарку.
На тілі покійного виявлені сліди насильницької смерті, зокрема, перелом кісток черепа.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині тіло жінки виявили засипаним землею та будматеріалами.