В Киеве убили охранника, работавшего на Гидропарке (уточненная)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В столице убит охранник, работавший в структуре на территории Гидропарка. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1962 года рождения обнаружили на улице Никольско-Слободской, что в 10-15 минутах ходьбы от Гидропарка.
На теле покойного обнаружены следы насильственной смерти, в частности, перелом костей черепа.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, в Днепропетровской области тело женщины обнаружили засыпанным землей и стройматериалами.