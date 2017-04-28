У Києві в урядовому кварталі провалився під асфальт автобус із музикантами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Автобус із музикантами провалився під асфальт в Києві в урядовому кварталі, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, до Києва на гастролі приїхав харківський симфонічний оркестр "Слобожанський".
"Їхали автобусом ... недалеко від Верховної Ради автобус провалився колесом під асфальт. Ніхто не постраждав. Музиканти викликали рятувальників, але поки служба порятунку їхала, - музиканти вибралися з пастки самі", - повідомили кореспонденту харківські музиканти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вантажівка провалилася під асфальт в Миколаєві