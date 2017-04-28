В Киеве в правительственном квартале провалился под асфальт автобус с музыкантами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Автобус с музыкантами провалился под асфальт в Киеве в правительственном квартале, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, в Киев на гастроли приехал харьковский симфонический оркестр "Слобожанский".
"Ехали автобусом... недалёко от Верховной Рады автобус провалился колесом под асфальт. Никто не пострадал. Музыканты вызвали спасателей, но пока служба спасения ехала, - музыканты выбрались из западни сами", - сообщили корреспонденту харьковские музыканты.
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