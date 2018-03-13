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У Києві в магазині чоловік влаштував стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Внаслідок стрілянини в одному із магазинів на столичному Подолі отримала кульове поранення жінка, винуватця інциденту затримано. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Близько 11:30 до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в магазині чути постріли. На місце події негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна группа”, — йдеться у повідомленні.

Конфлікт стався між касиром та покупцями. Коли охоронець втрутився у ситуацію, правопорушники попрямували до виходу, але один із зловмисників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу. Одна з куль поранила жінку, яка проходила повз. “Швидка” доставила її до лікарні.

Стрілка затримали. Зброю, яку він викинув на вулиці, вилучили.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, мертве немовля знайшли у Києві в контейнері для сміття.

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