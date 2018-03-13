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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 46255 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58394 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61790 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 103134 просмотра

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В Киеве в магазине мужчина устроил стрельбу

В Киеве в магазине мужчина устроил стрельбу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате стрельбы в одном из магазинов на столичном Подоле получила пулевое ранение женщина, виновника инцидента задержали. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. "Скорая" доставила ее в больницу.

Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, мертвого младенца нашли в Киеве в контейнере для мусора.

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