В Киеве в магазине мужчина устроил стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате стрельбы в одном из магазинов на столичном Подоле получила пулевое ранение женщина, виновника инцидента задержали. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. "Скорая" доставила ее в больницу.
Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, мертвого младенца нашли в Киеве в контейнере для мусора.