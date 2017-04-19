У Києві в квартирі знайшли подружжя з вогнепальними пораненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поліція Києва з'ясовує обставини смерті чоловіка і жінки, яких виявили у квартирі з вогнепальними пораненнями голови. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
Зазначається, що вночі до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від сина потерпілої, що на кухні у квартирі знаходяться мертвими 53-річна господарка оселі та її 52-річний цивільний чоловік.
Він розповів, що повернувся додому і побачив свою матір та її співмешканця із вогнепальними пораненнями в скроні.
За вказаною адресою, на проспект Миру, відразу виїхала слідчо-оперативна група територіального та Головного управлінь поліції.
Правоохоронці вилучили пістолет "ПМ" калібру 9 мм та стріляні гільзи. За попередньою версією правоохоронців, спочатку чоловік застрелив дружину, а потім у такий же спосіб вкоротив собі віку.
Тіла направили на проведення експертизи, за висновками якої стане відома причина смерті.
Слідчі Дніпровського управління поліції зібрані матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини події.
Як повідомляв УНН, у Львові хлопець ножем вбив дівчину та вистрибнув з вікна.