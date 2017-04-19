В Киеве в квартире нашли супругов с огнестрельными ранениями
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Полиция Киева выясняет обстоятельства смерти мужчины и женщины, которых обнаружили в квартире с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Отмечается, что ночью в Днепровский управления полиции поступило сообщение от сына потерпевшей о том, что на кухне в квартире находятся мертвыми 53-летняя хозяйка дома и ее 52-летний гражданский муж.
Он рассказал, что вернулся домой и увидел свою мать и ее сожителя с огнестрельными ранениями в висках.
По указанному адресу, на проспект Мира, сразу выехала следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции.
Правоохранители изъяли пистолет "ПМ" калибра 9 мм и стреляные гильзы. По предварительной версии правоохранителей, сначала мужчина застрелил жену, а затем таким же образом покончил с собой.
Тела направили на проведение экспертизы, по результатам которой станет известна причина смерти.
Следователи Днепровского управления полиции собранные материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНН, во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна.