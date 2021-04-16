У Києві церквам і релігійним організаціям радять проводити відео-богослужіння
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Столична влада звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити відеотрансляції. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби адміністрації.
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"Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет-мережу", - йдеться в повідомленні.
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За словами Мондриївського, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві не покращилася. У місті продовжено дію суворих карантинних обмежень до кінця квітня.
Він наголосив, що сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад.
Також Мондриївський нагадав, що рішення про послаблення суворих обмежень буде ухвалюватися, з урахуванням динаміки захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях – у першу чергу, обладнаних подачею кисню.
Нагадаємо
Мер Київа Віталій Кличко припустив продовження локдауну і на Великодні свята.