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В Киеве церквям и религиозным организациям советуют проводить видео-богослужения

В Киеве церквям и религиозным организациям советуют проводить видео-богослужения

Киев  •  УНН

 • 18264 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Столичная власть обратилась к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации.

Цитата:

"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть", - говорится в сообщении.

Детали

По словам Мондриевского, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве не улучшилась. В городе продлено действие строгих карантинных ограничений до конца апреля.

Он отметил, что надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин.

Также Мондриевский напомнил, что решение об ослаблении строгих ограничений будет приниматься с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко предположил продолжение локдауна и на Пасху.

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