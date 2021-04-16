В Киеве церквям и религиозным организациям советуют проводить видео-богослужения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Столичная власть обратилась к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации.
Цитата:
"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть", - говорится в сообщении.
Детали
По словам Мондриевского, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве не улучшилась. В городе продлено действие строгих карантинных ограничений до конца апреля.
Он отметил, что надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин.
Также Мондриевский напомнил, что решение об ослаблении строгих ограничений будет приниматься с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко предположил продолжение локдауна и на Пасху.