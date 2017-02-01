У Києві тисячі українців прийшли попрощатися з військовими, що загинули в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Києві, на Майдані Незалежності, тисячі українців прийшли попрощатися із сімома бійцями АТО, які загинули 29 січня під час штурму Авдіївки, передає кореспондент УНН.
На Майдані Незалежності проходить церемонія прощання з сімома українськими військовослужбовцями 72-ї ОМБР ЗСУ, які загинули під час штурму Авдіївки.
За словами прес-офіцера згаданої 72-ї бригади Олени Мокринчук, загиблі бійці – уродженці різних областей України.
"Вони з різних населених пунктів України. Є з Умані, зі Сквири, з Чернігівської області з сіл, з Кривого Рогу", – сказала вона.
За її словами, у загиблих залишилися малолітні діти.
З бійцями прийшли попрощатися рідні, знайомі та тисячі небайдужих українців.
Як повідомляв УНН, ранок 1 лютого бойовики розпочали зі спроби штурму в районі Авдіївки.
Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що станом на 8 ранку 1 лютого масової евакуації населення Авдіївки не планується.
Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.