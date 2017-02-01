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У Києві тисячі українців прийшли попрощатися з військовими, що загинули в Авдіївці

Київ • УНН

 • 13298 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Києві, на Майдані Незалежності,  тисячі українців прийшли попрощатися із сімома бійцями АТО, які загинули 29 січня під час штурму Авдіївки, передає кореспондент УНН.

На Майдані Незалежності проходить церемонія прощання з сімома українськими військовослужбовцями 72-ї ОМБР ЗСУ, які загинули під час штурму Авдіївки.

За словами прес-офіцера згаданої 72-ї бригади Олени Мокринчук, загиблі бійці – уродженці різних областей України.

"Вони з різних населених пунктів України. Є з Умані, зі Сквири, з Чернігівської області з сіл, з Кривого Рогу", – сказала вона.

За її словами, у загиблих залишилися малолітні діти.

З бійцями прийшли попрощатися рідні, знайомі та тисячі небайдужих українців.

Як повідомляв УНН, ранок 1 лютого бойовики розпочали зі спроби штурму в районі Авдіївки.

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що станом на 8 ранку 1 лютого масової евакуації населення Авдіївки не планується.

Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан

Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.

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