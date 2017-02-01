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В Киеве тысячи украинцев пришли попрощаться с военными, которые погибли в Авдеевке

В Киеве тысячи украинцев пришли попрощаться с военными, которые погибли в Авдеевке

Киев • УНН

 • 13298 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве, на Майдане Независимости, тысячи украинцев пришли проститься с семью бойцами АТО, которые погибли 29 января во время штурма Авдеевки, передает корреспондент УНН.

На Майдане Независимости проходит церемония прощания с семью украинскими военнослужащими 72-й омбр ВСУ, которые погибли во время штурма Авдеевки.

По словам пресс-офицера упомянутой 72-й бригады Елены Мокринчук, погибшие бойцы - уроженцы разных областей Украины.

"Они из разных населенных пунктов Украины. Есть из Умани, из Сквиры, из Черниговской области из сел, из Кривого Рога", - сказала она.

По ее словам, у погибших остались малолетние дети.

С бойцами пришли проститься родные, знакомые и тысячи неравнодушных украинцев.

Как сообщал УНН, утро 1 февраля боевики начали с попытки штурма в районе Авдеевки.

Напомним, в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 8 утра 1 февраля массовая эвакуация населения Авдеевки не планируется.

Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.

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