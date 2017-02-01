В Киеве тысячи украинцев пришли попрощаться с военными, которые погибли в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве, на Майдане Независимости, тысячи украинцев пришли проститься с семью бойцами АТО, которые погибли 29 января во время штурма Авдеевки, передает корреспондент УНН.
На Майдане Независимости проходит церемония прощания с семью украинскими военнослужащими 72-й омбр ВСУ, которые погибли во время штурма Авдеевки.
По словам пресс-офицера упомянутой 72-й бригады Елены Мокринчук, погибшие бойцы - уроженцы разных областей Украины.
"Они из разных населенных пунктов Украины. Есть из Умани, из Сквиры, из Черниговской области из сел, из Кривого Рога", - сказала она.
По ее словам, у погибших остались малолетние дети.
С бойцами пришли проститься родные, знакомые и тысячи неравнодушных украинцев.
Как сообщал УНН, утро 1 февраля боевики начали с попытки штурма в районе Авдеевки.
Напомним, в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 8 утра 1 февраля массовая эвакуация населения Авдеевки не планируется.
Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.