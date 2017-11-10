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У Києві тимчасово закриють станцію швидкісного трамвая “Політехнічна”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві із 00:30 11 листопада до 5:00 13 листопада закриваються входи та виходи на платформу станції лінії швидкісного трамвая “Політехнічна” у зв’язку з ремонтом вестибюля. Про це попередили в КП “Київпастранс”, передає УНН.

У прес-службі також додали, що на вказаний період рух трамваїв маршрутів № 1 і № 3 через станцію “Політехнічна” буде організовано без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столична влада закуповує нові трамваї

Нагадаємо, 7 листопада у зв’язку з ремонтом було частково обмежено рух транспорту Південним та Московським мостами.

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