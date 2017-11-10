У Києві тимчасово закриють станцію швидкісного трамвая “Політехнічна”

У прес-службі також додали, що на вказаний період рух трамваїв маршрутів № 1 і № 3 через станцію “Політехнічна” буде організовано без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

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Нагадаємо, 7 листопада у зв’язку з ремонтом було частково обмежено рух транспорту Південним та Московським мостами.