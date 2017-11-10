В Киеве временно закроют станцию ​​скоростного трамвая "Политехническая"

В пресс-службе также добавили, что на указанный период движение трамваев маршрутов № 1 и № 3 через станцию ​​"Политехническая" будет организовано без остановки для посадки и высадки пассажиров.

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Напомним, 7 ноября в связи с ремонтом было частично ограничено движение транспорта Южным и Московским мостами.