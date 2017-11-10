В Киеве временно закроют станцию скоростного трамвая "Политехническая"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве с 00:30 11 ноября до 5:00 13 ноября закрываются входы и выходы на платформу станции линии скоростного трамвая "Политехническая" в связи с ремонтом вестибюля. Об этом предупредили в КП "Киевпастранс", передает УНН.
В пресс-службе также добавили, что на указанный период движение трамваев маршрутов № 1 и № 3 через станцию "Политехническая" будет организовано без остановки для посадки и высадки пассажиров.
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Напомним, 7 ноября в связи с ремонтом было частично ограничено движение транспорта Южным и Московским мостами.