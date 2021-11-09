У Києві таксі Bolt вилетіло з дороги на парковку: пошкоджено п'ять авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві, в районі Позняків, водій служби таксі “Bolt” під час руху вилетів з дороги, та врізався у декілька припаркованих автівок. Як повідомив журналісту УНН пресофіцер Дарницького управління поліції Києва Євген Ласкін, постраждалих та жертв немає.
Цитата
“ДТП сталася близько 16:00. Водій врізався в декілька припаркованих автівок. Є серйозні механічні пошкодження, проте постраждалих немає”, - повідомив пресофіцер.
Деталі
Як повідомили у поліції, наразі встановлюються всі обставини та деталі ДТП. Наразі на місці працюють працівники Патрульної поліції, “та якщо буде привід, то викличуть оперативну групу, і буде відкрито кримінальне провадження”, додав Ласкін.
На місці події кореспонденту УНН вдалось з'ясувати, що у результаті ДТП було пошкоджено 5 авто.
Нагадаємо
Водій з ознаками сп'яніння напередодні у Києві в'їхав в автомобіль, внаслідок чого патрульного затиснуло між двома автівками, після чого втік. Його затримали поліцейські.