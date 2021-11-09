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У Києві таксі Bolt вилетіло з дороги на парковку: пошкоджено п'ять авто

Київ • УНН

 • 23418 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві, в районі Позняків, водій служби таксі “Bolt” під час руху вилетів з дороги, та врізався у декілька припаркованих автівок. Як повідомив журналісту УНН пресофіцер Дарницького управління поліції Києва Євген Ласкін, постраждалих та жертв немає.

У Києві таксі Bolt вилетіло з дороги на парковку: пошкоджено п'ять авто

Цитата

“ДТП сталася близько 16:00. Водій врізався в декілька припаркованих автівок. Є серйозні механічні пошкодження, проте постраждалих немає”, - повідомив пресофіцер.

Деталі

Як повідомили у поліції, наразі встановлюються всі обставини та деталі ДТП. Наразі на місці працюють працівники Патрульної поліції, “та якщо буде привід, то викличуть оперативну групу, і буде відкрито кримінальне провадження”, додав Ласкін.

На місці події кореспонденту УНН вдалось з'ясувати, що у результаті ДТП було пошкоджено 5 авто.

Нагадаємо

Водій з ознаками сп'яніння напередодні у Києві в'їхав в автомобіль, внаслідок чого патрульного затиснуло між двома автівками, після чого втік. Його затримали поліцейські.

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