У Києві та Запоріжжі продано виграшні лотерейні білети
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві та Запоріжжі продано лотерейні білети “Лото Забава” з виграшем у 300 тисяч гривень кожен. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Зазначається, що кошти виграно учасниками конкурсу “Парочка”, які під час купівлі лотерейних білетів замовили додаткову ігрову комбінацію.
Перша виграшна додаткова комбінація була надрукована на лотерейному білеті “Лото-Забава” № 0420174, придбаному у Києві на фірмові столі “М.С.Л.” у супермаркеті “Велика Кишеня” за адресою: вул. Лятошинського,14.
Друга виграшна комбінація була надрукована на лотерейному білеті № 0218330, придбаному у Запоріжжі на фірмовому столі “М.С.Л.” у супермаркеті “Амстор” за адресою: проспект Інженера Преображенського, 13.
“Уперше за час проведення конкурсу "Парочка" головний приз — солодкі 300 000 гривень дістались одразу двом щасливчикам. Оператор державних лотерей "М.С.Л." вітає переможців конкурсу та запрошує їх до найближчих офіційних представництв компанії для оформлення виграшів”, — зазначили в компанії.
З умовами конкурсу “Парочка” можна ознайомитися на сайті “М.С.Л.”.
Нагадаємо, лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю лотерейних мільйонерів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 279 українців, які виграли від мільйону гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 20 — за 2017 рік.