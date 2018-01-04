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В Киеве и Запорожье продано выигрышные лотерейные билеты

Киев • УНН

 • 10176 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве и Запорожье продано лотерейные билеты "Лото Забава" с выигрышем в 300 тыс. гривен каждый. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В Киеве и Запорожье продано выигрышные лотерейные билеты

Отмечается, что средства выиграно участниками конкурса "Парочка", которые при покупке лотерейных билетов заказали дополнительную игровую комбинацию.

Первая выигрышная дополнительная комбинация была напечатана на лотерейном билете "Лото-Забава" № 0420174, приобретенном в Киеве на фирменные столе "М.С.Л." в супермаркете "Велика Кишеня" по адресу: ул. Лятошинского, 14.

Вторая выигрышная комбинация была напечатана на лотерейном билете № 0218330, приобретенном в Запорожье на фирменном столе "М.С.Л." в супермаркете "Амстор" по адресу: проспект инженера Преображенского, 13.

"Впервые за время проведения конкурса "Парочка" главный приз - сладкие 300 тыс. гривен достались сразу двум счастливчикам. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителей конкурса и приглашает их к ближайшим официальных представительств компании для оформления выигрышей", - отметили в компании.

С условиями конкурса "Парочка" можно ознакомиться на сайте "М.С.Л.".

Напомним, лотерея "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству лотерейных миллионеров. Счетчик миллионеров "Лото-Забава" насчитывает уже 279 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 20 - за 2017 год.

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