У Києві та області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Киян та жителів столичного регіону попередили про сильний вітер до кінця поточної доби. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Києву у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Окрім того, за повідомленням синоптиків, по Київській області також у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, за даними синоптиків, цього тижня в Україні очікується подальше похолодання.