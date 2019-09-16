В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Киевлян и жителей столичного региона предупредили о сильном ветре до конца текущих суток. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Киеву в ближайший час и до конца суток 16 сентября порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Кроме того, по сообщению синоптиков, в Киевской области также в ближайший час и до конца суток 16 сентября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине ожидается дальнейшее похолодание.