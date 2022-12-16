У Києві та низці областей чули вибухи - офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві та Київській області, Харківщині, Кривому Розі, на Дніпропетровщині, Миколаївщині повідомляють про звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ, пише УНН.
Офіційної інформації наразі немає.
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Під час ракетної атаки на Україну очікується близько 60 штук ракет, повідомив голова Миколаївсьакої ОВА Віталій Кім.
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У більшості областей України ранок почався з повітряної тривоги.