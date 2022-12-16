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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21309 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54068 перегляди

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31 березня, 15:02 • 92861 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143568 перегляди

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31 березня, 12:29 • 168392 перегляди

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У Києві та низці областей чули вибухи - офіційної інформації немає

У Києві та низці областей чули вибухи - офіційної інформації немає

Київ • УНН

 • 845993 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві та Київській області, Харківщині, Кривому Розі, на Дніпропетровщині, Миколаївщині повідомляють про звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ, пише УНН.

Офіційної інформації наразі немає.

Раніше

Під час ракетної атаки на Україну очікується близько 60 штук ракет, повідомив голова Миколаївсьакої ОВА Віталій Кім.

Доповнення

У більшості областей України ранок почався з повітряної тривоги. 

Українські Національні Новини

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