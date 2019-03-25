У Києві судитимуть студента, який на День знань влаштував різанину у гуртожитку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 17-річного хлопця, який 1 вересня спричинив ножові поранення студентам у гуртожитку Національного авіаційного університету. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“Ювенальними прокурорами прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 17-річного молодика, який у День знань спричинив ножові поранення двом студентам вищого навчального закладу столиці”, — йдеться у повідомленні.
Так, 1 вересня 2018 року приблизно о 01:00 ночі першокурсник прийшов до гуртожитку Національного авіаційного Університету, розташованого по вул. Ніжинській в м. Києві, та намагався проникнути в приміщення. Біля входу у нього виник конфлікт зі студентами-мешканцями вказаного гуртожитку, які не впускали останнього всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла, та з місця вчинення злочину втік.
В результаті протиправних дій одному потерпілому спричинено тяжкі тілесні ушкодження, іншому — легкі.
За результатами слідства дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт скеровано до суду та призначено до розгляду. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, столичні правоохоронці оголосили про підозру студенту-першокурснику, який у День знань влаштував різанину у гуртожитку Національного авіаційного університету.