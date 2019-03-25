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У Києві судитимуть студента, який на День знань влаштував різанину у гуртожитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 17-річного хлопця, який 1 вересня спричинив ножові поранення студентам у гуртожитку Національного авіаційного університету. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

У Києві судитимуть студента, який на День знань влаштував різанину у гуртожитку

“Ювенальними прокурорами прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 17-річного молодика, який у День знань спричинив ножові поранення двом студентам вищого навчального закладу столиці”, — йдеться у повідомленні.

Так, 1 вересня 2018 року приблизно о 01:00 ночі першокурсник прийшов до гуртожитку Національного авіаційного Університету, розташованого по вул. Ніжинській в м. Києві, та намагався проникнути в приміщення. Біля входу у нього виник конфлікт зі студентами-мешканцями вказаного гуртожитку, які не впускали останнього всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла, та з місця вчинення злочину втік.

В результаті протиправних дій одному потерпілому спричинено тяжкі тілесні ушкодження, іншому — легкі.

За результатами слідства дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду та призначено до розгляду. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оголосили про підозру студенту-першокурснику, який у День знань влаштував різанину у гуртожитку Національного авіаційного університету.

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