В Киеве будут судить студента, который в День знаний устроил резню в общежитии

"Ювенальная прокурорами прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего молодого человека, который в День знаний нанес ножевые ранения двум студентам высшего учебного заведения столицы", - говорится в сообщении.

Так, 1 сентября 2018 года, примерно в 01:00 ночи, первокурсник пришел в общежитие Национального авиационного университета, расположенного по ул. Нежинской в г. Киеве, и пытался проникнуть в помещение. У входа в него возник конфликт со студентами-жителями указанного общежития, которые не пускали последнего внутрь. Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела, и с места совершения преступления скрылся.

В результате противоправных действий у одного пострадавшего тяжкие телесные повреждения, у другого - легкие.

По результатам следствия действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд и назначено к рассмотрению. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители объявили о подозрении студенту-первокурснику, который в День знаний устроил резню в общежитии Национального авиационного университета.



