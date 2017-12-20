У Києві судитимуть ґвалтівника шестирічної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"Київською місцевою прокуратурою №1 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 44-річного киянина, який вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно малолітньої дівчинки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до правоохоронних органів звернулася матір дитини. Жінка мала дружні стосунки з підозрюваним, приїхала до нього в гості та залишилась на ночівлю з двома малолітніми дітьми. Скориставшись нагодою, чоловік вчинив насильницькі дії стосовно 6-річної дівчинки.
Наразі обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до суду за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Харківщині арештували чоловіка, який підозрюється у двох зґвалтуваннях за вечір.