В Киеве будут судить насильника шестилетнего ребенка

"Киевской местной прокуратурой №1 направлено в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего киевлянина, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Женщина имела дружеские отношения с подозреваемым, приехала к нему в гости и осталась на ночлег с двумя малолетними детьми. Воспользовавшись случаем, мужчина совершил насильственные действия в отношении 6-летней девочки.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника направлено в суд по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области арестовали мужчину, который подозревается в двух изнасилованиях за вечер.