У Києві судитимуть 50-річного прикарпатця, який грабував столичні банки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного уродженця Івано-Франківщини, який тривалий час грабував фінансові установи у Києві та інших регіонах України, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури.
За результатами досудового розслідування доведена причетність чоловіка до скоєння 24 епізодів злочинів, починаючи з 2008 року, а саме 22 розбійних нападів на банківські установи з метою заволодіння грошовими коштами та ще 2 злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням із бойовими припасами.
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Загальний розмір шкоди, заподіяної банківським установам, складає понад 2 млн гривень.
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Наразі обвинувальний акт за ч. ч. 3, 4 ст. 187 (розбій, вчинений у великих та особливо великих розмірах, поєднаний з проникненням у приміщення), ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення боєприпасів) КК України скеровано до Голосіївського райсуду міста Києва для розгляду по суті.