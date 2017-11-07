В Киеве будут судить 50-летнего прикарпатца, который грабил столичные банки

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61091 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129490 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107550 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110092 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108209 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101022 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105752 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102703 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве будут судить 50-летнего прикарпатца, который грабил столичные банки

В Киеве будут судить 50-летнего прикарпатца, который грабил столичные банки

Киев  •  УНН

 • 11445 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области, который долгое время грабил финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По результатам предварительного расследования доказана причастность мужчины к совершению 24 эпизодов преступлений, начиная с 2008 года, а именно 22 разбойных нападений на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и еще 2 преступлений, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

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Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн гривен.

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Сейчас обвинительный акт по ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) УК Украины направлено в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

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