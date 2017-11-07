В Киеве будут судить 50-летнего прикарпатца, который грабил столичные банки

По результатам предварительного расследования доказана причастность мужчины к совершению 24 эпизодов преступлений, начиная с 2008 года, а именно 22 разбойных нападений на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и еще 2 преступлений, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

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Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн гривен.

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Сейчас обвинительный акт по ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) УК Украины направлено в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по существу.