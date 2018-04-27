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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Києві створять робочу групу для захисту прав ромів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві створять робочу групу для захисту прав ромів, до її складу увійдуть представники місцевої влади, поліцейські та правозахисники. Про це Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив під час зустрічі з начальником поліції Києва Андрієм Крищенком та керівником адвокаційного центру Української Гельсінської Спілки з прав людини Борисом Захаровим, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У Києві створять робочу групу для захисту прав ромів

"Сьогодні не йдеться про паспортизацію населення, оскільки головний документ є майже у кожного представника етнічних меншин. Нас турбує їх спосіб життя, умови проживання, догляд за дітьми, їх навчання та своєчасне надання медичної допомоги. Ми готові переорієнтувати роботу дільничних офіцерів поліції, доповнити штат помічниками та консультантами, аби наші зусилля дали позитивний результат у вирішенні цих питань", - заявив Князєв.

Голова київської поліції Андрій Крищенко заявив, що столична поліція тримає на особливому контролі події, учасниками яких стають громадяни інших держав або представники етнічних меншин.

"Поліція захищає права всіх без винятку громадян і не ділить людей за етнічною, расовою та іншими ознаками. І тому повинна реагувати у випадку порушення прав будь-кого" - заявив Крищенко.

Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розгрому табору ромів на "Лисій горі" у Києві.

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