В Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов

"Сегодня речь не идет о паспортизации населения, поскольку главный документ есть почти у каждого представителя этнических меньшинств. Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи. Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов ", - заявил Князев.



Председатель киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что столичная полиция держит на особом контроле события, участниками которых становятся граждане других государств или представители этнических меньшинств.



"Полиция защищает права всех без исключения граждан и не делит людей по этническому, расовому и другим признакам. И поэтому должна реагировать в случае нарушения прав любого", - заявил Корищенко.



Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.



