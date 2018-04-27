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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов

Киев • УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов, в ее состав войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники. Об этом Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил во время встречи с начальником полиции Киева Андреем Крищенко и руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинского Союза по правам человека Борисом Захаровым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов

"Сегодня речь не идет о паспортизации населения, поскольку главный документ есть почти у каждого представителя этнических меньшинств. Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи. Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов ", - заявил Князев.

Председатель киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что столичная полиция держит на особом контроле события, участниками которых становятся граждане других государств или представители этнических меньшинств.

"Полиция защищает права всех без исключения граждан и не делит людей по этническому, расовому и другим признакам. И поэтому должна реагировать в случае нарушения прав любого", - заявил Корищенко.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.

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